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Корабель ВМС Греції зайшов у Чорне море

Неділя, 11 липня 2021, 06:15

Корабель "Daniolos" ВМС Греції, який візьме участь у навчаннях НАТО Sea Breeze-2021, зайшов у Чорне море.

Джерело: Спостерігач у Босфорі Йорук Ишик у Twitter

Пряма мова: "Швидкохідне ударне судно класу Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 перетнуло Босфор в напрямку Чорного моря для участі в Breeze21".

Деталі: Ишик додав, що всі кораблі цього класу названі на честь загиблих у боях молодших офіцерів HN.

Нагадаємо: Повідомлялося, що транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma прямує до Чорного моря. 

Українська правда
Теми: Чорне мореГреціяНАТО


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