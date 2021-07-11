Корабель ВМС Греції зайшов у Чорне море

Корабель "Daniolos" ВМС Греції, який візьме участь у навчаннях НАТО Sea Breeze-2021, зайшов у Чорне море.

Джерело: Спостерігач у Босфорі Йорук Ишик у Twitter

Пряма мова: "Швидкохідне ударне судно класу Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 перетнуло Босфор в напрямку Чорного моря для участі в Breeze21".

Деталі: Ишик додав, що всі кораблі цього класу названі на честь загиблих у боях молодших офіцерів HN.

Нагадаємо: Повідомлялося, що транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma прямує до Чорного моря.