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Корабль ВМС Греции зашел в Черное море

Воскресенье, 11 июля 2021, 06:15

Корабль "Daniolos" ВМС Греции, который примет участие в учениях НАТО Sea Breeze-2021, зашел в Черное море.

Источник: Наблюдатель в Босфоре Йорук Ишик в Twitter

Прямая речь: "Быстроходное ударное судно класса Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 пересекло Босфор в направлении Черного моря для участия в Breeze21".

Детали: Ишик добавил, что все корабли этого класса названы в честь погибших в боях младших офицеров HN.

Напомним: Сообщалось, что транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma направляется в Черное море.

Украинская правда
Темы: Черное мореГрецияНАТО
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