"Талібан" заявив про контроль над 85% території Афганістану
Неділя, 11 липня 2021, 07:43
Представники угрупування "Талібан" заявили, що вони взяли під контроль 85% території Афганістану. Офіційна влада заперечує це.
Джерело: Reuters
Деталі: Зважаючи на ситуацію, міжнародна спільнота висловила занепокоєння щодо доставки ліків у країну.
Афганські влада назвала заяви "Талібану" пропагандою.
Проте вона визнає захоплення "Талібаном" провінції Герат, де проживають десятки тисяч шиїтських хазарів, а також Торгінді – місто на кордоні з Туркменістаном.
За повідомленням Reuters, сотні осіб – співробітників служби безпеки і біженців – продовжують втікати з країни в сусідні Іран і Таджикистан, викликаючи цим занепокоєння у Москви та інших столицях щодо можливого проникнення радикальних ісламістів у Центральну Азію.
Нагадаємо:
- Туркменістан стягує в місто Серхетабат на кордоні з Афганістаном важку військову техніку – танки, гармати і бронетранспортери.
- В Афганістані тривають бої в місті Кандагарі, центрі однойменної провінції на півдні країни, і його околицях між урядовими силовими структурами і силами ісламістського антиурядового руху "Талібан".