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"Талібан" заявив про контроль над 85% території Афганістану

Неділя, 11 липня 2021, 07:43
Талібан заявив про контроль над 85% території Афганістану

Представники угрупування "Талібан" заявили, що вони взяли під контроль 85% території Афганістану. Офіційна влада заперечує це.

Джерело: Reuters

Деталі: Зважаючи на ситуацію, міжнародна спільнота висловила занепокоєння щодо доставки ліків у країну.

Афганські влада назвала заяви "Талібану" пропагандою.

Проте вона визнає захоплення "Талібаном" провінції Герат, де проживають десятки тисяч шиїтських хазарів, а також Торгінді – місто на кордоні з Туркменістаном.

За повідомленням Reuters, сотні осіб – співробітників служби безпеки і біженців – продовжують втікати з країни в сусідні Іран і Таджикистан, викликаючи цим занепокоєння у Москви та інших столицях щодо можливого проникнення радикальних ісламістів у Центральну Азію.

Нагадаємо:

  • Туркменістан стягує в місто Серхетабат на кордоні з Афганістаном важку військову техніку – танки, гармати і бронетранспортери.
  • В Афганістані тривають бої в місті Кандагарі, центрі однойменної провінції на півдні країни, і його околицях між урядовими силовими структурами і силами ісламістського антиурядового руху "Талібан".

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістан
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