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"Талибан" заявил о контроле над 85% территории Афганистана

Воскресенье, 11 июля 2021, 07:43
Талибан заявил о контроле над 85% территории Афганистана

Представители группировки "Талибан" заявили, что они взяли под контроль 85% территории Афганистана. Официальные власти отрицает это.

Источник: Reuters

Детали: Учитывая ситуацию, международное сообщество выразила обеспокоенность по поводу доставки лекарств в страну.

Афганские власти назвали заявления "Талибана" пропагандой.

Однако она признает захват "Талибаном" провинции Герат, где проживают десятки тысяч шиитских хазаров, а также Торгинди – город на границе с Туркменистаном.

По сообщению Reuters, сотни человек – сотрудников службы безопасности и беженцев – продолжают бежать из страны в соседние Иран и Таджикистан, вызывая этим беспокойство у Москвы и других столиц относительно возможного проникновения радикальных исламистов в Центральную Азию.

Напомним:

  • Туркменистан перебрасывает в город Серхетабад на границе с Афганистаном тяжелую военную технику – танки, пушки и бронетранспортеры.
  • В Афганистане продолжаются бои в городе Кандагаре, центре одноименной провинции на юге страны, и его окрестностях между правительственными силовыми структурами и силами исламистского антиправительственного движения "Талибан".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистан
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