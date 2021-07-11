Коронавірус: в Україні 290 нових заражень, померли 5 хворих
Неділя, 11 липня 2021, 08:17
За добу 10 липня в Україні зафіксували 290 нових випадків коронавірусної хвороби, 5 заражених померли.
Джерело: МОЗ
Деталі: З 290 виявлених хворих – 23 дитини.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.
Також за минулу добу було госпіталізовано 374 особи, летальних випадків – 5.
Одужали 374 людини.
За добу зробили 25 356 тестів.
За весь час пандемії в Україні захворіло вже 2 241 043 особи, хвороба забрала життя 52 597 українців.
Нагадаємо:
- 9 липня в Україні було зафіксовано 507 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 364 особи, 20 хворих померли і 809 одужали.
- У Європі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Британія, Україна.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Українська правда