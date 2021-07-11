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Коронавірус: в Україні 290 нових заражень, померли 5 хворих

Неділя, 11 липня 2021, 08:17

За добу 10 липня в Україні зафіксували 290 нових випадків коронавірусної хвороби, 5 заражених померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: З 290 виявлених хворих – 23 дитини.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.

Також за минулу добу було госпіталізовано 374 особи, летальних випадків – 5.

Одужали 374 людини.

За добу зробили 25 356 тестів.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 2 241 043 особи, хвороба забрала життя 52 597 українців.

Нагадаємо: 

  • 9 липня в Україні було зафіксовано 507 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 364 особи, 20 хворих померли і 809 одужали.
  • У Європі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Британія, Україна.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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