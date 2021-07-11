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Коронавирус: в Украине 290 новых заражений, умерли 5 больных

Воскресенье, 11 июля 2021, 08:17

За сутки 10 июля в Украине зафиксировали 290 новых случаев коронавирусной болезни, 5 зараженных умерли.

Источник: Минздрав

Детали: Из 290 выявленных больных – 23 ребенка.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 374 человека, летальных случаев – 5.

Выздоровели 374 человека.

За сутки сделали 25 356 тестов.

За все время пандемии в Украине заболело уже 2241043 человека, болезнь унесла жизни 52 597 украинцев.

Напомним:

  • 9 июля в Украине зафиксировано 507 новых случаев COVID-19, госпитализированы 364 человека, 20 больных умерло и 809 выздоровели.
  • В Европе по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Великобритания, Украина.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
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