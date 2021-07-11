Коронавирус: в Украине 290 новых заражений, умерли 5 больных
Воскресенье, 11 июля 2021, 08:17
За сутки 10 июля в Украине зафиксировали 290 новых случаев коронавирусной болезни, 5 зараженных умерли.
Источник: Минздрав
Детали: Из 290 выявленных больных – 23 ребенка.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 374 человека, летальных случаев – 5.
Выздоровели 374 человека.
За сутки сделали 25 356 тестов.
За все время пандемии в Украине заболело уже 2241043 человека, болезнь унесла жизни 52 597 украинцев.
Напомним:
- 9 июля в Украине зафиксировано 507 новых случаев COVID-19, госпитализированы 364 человека, 20 больных умерло и 809 выздоровели.
- В Европе по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Великобритания, Украина.
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Украинская правда