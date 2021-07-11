Окупанти визнають рекордний сплеск Covid у Криму

У Криму протягом минулої доби виявили рекордну кількість заражень коронавірусом з початку епідемії.

Джерело: видання окупантів "Крыминформ"

Деталі: Так, повідомляється про 368 нових випадків Covid на півострові, це абсолютний добовий рекорд за весь час спостережень.

Перед цим максимальна кількість заражених була зареєстрована 13 січня поточного року – 365 осіб.

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