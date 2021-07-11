Окупанти визнають рекордний сплеск Covid у Криму
Неділя, 11 липня 2021, 10:52
У Криму протягом минулої доби виявили рекордну кількість заражень коронавірусом з початку епідемії.
Джерело: видання окупантів "Крыминформ"
Деталі: Так, повідомляється про 368 нових випадків Covid на півострові, це абсолютний добовий рекорд за весь час спостережень.
Перед цим максимальна кількість заражених була зареєстрована 13 січня поточного року – 365 осіб.
Нагадаємо:
- В окупованому Криму за минулий тиждень було зафіксовано рекордну кількість смертей від коронавірусу.
- У червні в захопленому Росією Криму стався спалах коронавірусу в дитячому таборі "Артек".