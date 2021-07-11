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Окупанти визнають рекордний сплеск Covid у Криму

Неділя, 11 липня 2021, 10:52
Окупанти визнають рекордний сплеск Covid у Криму

У Криму протягом минулої доби виявили рекордну кількість заражень коронавірусом з початку епідемії.

Джерело: видання окупантів "Крыминформ"

Деталі: Так, повідомляється про 368 нових випадків Covid на півострові, це абсолютний добовий рекорд за весь час спостережень.   

Перед цим максимальна кількість заражених була зареєстрована 13 січня поточного року – 365 осіб.  

Нагадаємо:

  • В окупованому Криму за минулий тиждень було зафіксовано рекордну кількість смертей від коронавірусу.
  • У червні в захопленому Росією Криму стався спалах коронавірусу в дитячому таборі "Артек".

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКримокупаціяепідемія
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