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Оккупанты признают рекордный всплеск Covid в Крыму

Воскресенье, 11 июля 2021, 10:52

В Крыму за прошедшие сутки обнаружили рекордное количество заражений коронавирусом с начала эпидемии.

Источник: издание оккупантов "Крыминформ"

Детали: Так, сообщается про 368 новых случаев Covid на полуострове, это абсолютный суточный рекорд за все время наблюдений.

Ранее максимальное количество зараженных было зарегистрировано 13 января текущего года – 365 человек.

Напомним:

  • В оккупированном Крыму за неделю было зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса.
  • В июне в захваченном Россией Крыму произошла вспышка коронавируса в детском лагере "Артек".

Темы: коронавирусКрымоккупацияэпидемия
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