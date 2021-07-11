Оккупанты признают рекордный всплеск Covid в Крыму

В Крыму за прошедшие сутки обнаружили рекордное количество заражений коронавирусом с начала эпидемии.

Источник: издание оккупантов "Крыминформ"

Детали: Так, сообщается про 368 новых случаев Covid на полуострове, это абсолютный суточный рекорд за все время наблюдений.

Ранее максимальное количество зараженных было зарегистрировано 13 января текущего года – 365 человек.

Напомним: