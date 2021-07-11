Оккупанты признают рекордный всплеск Covid в Крыму
Воскресенье, 11 июля 2021, 10:52
В Крыму за прошедшие сутки обнаружили рекордное количество заражений коронавирусом с начала эпидемии.
Источник: издание оккупантов "Крыминформ"
Детали: Так, сообщается про 368 новых случаев Covid на полуострове, это абсолютный суточный рекорд за все время наблюдений.
Ранее максимальное количество зараженных было зарегистрировано 13 января текущего года – 365 человек.
Напомним:
- В оккупированном Крыму за неделю было зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса.
- В июне в захваченном Россией Крыму произошла вспышка коронавируса в детском лагере "Артек".