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ДФС і СБУ перевірили заправки Glusco по всій Україні: діяльності не виявили

Неділя, 11 липня 2021, 13:46
ДФС і СБУ перевірили заправки Glusco по всій Україні: діяльності не виявили
фото ДФС

Співробітники ДФС спільно із СБУ перевірили 106 АЗС мережі Glusco, яку пов'язують із Віктором Медведчуком, в 15 регіонах України й заявляють про відсутність діяльності заправок.

Джерело: Державна фіскальна служба

 
фото ДФС

Дослівно: "Співробітники ДФС спільно із СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора провели комплекс одночасних слідчих дій на 106 об’єктах мережі в 15 регіонах країни.

За результатами огляду правоохоронці встановили та зафіксували відсутність діяльності АЗС. Доступ до заправних колонок обмежений.

В разі встановлення будь-які неправомірні дії зі сторони порушників будуть оцінені належним чином".

 

Деталі: У ДФС нагадали, що 11 березня представники служби спільно з СБУ провели близько 140 обшуків в мережі Glusco. Встановлено, що деякі компанії організували незаконну схему з ввезення в Україну нафтопродуктів, в тому числі з РФ. Досудове розслідування триває.

 

Довідково: Державна російська компанія "Роснєфть" у 2016 році продала свої активи в Україні.

 

Покупцем виявилася маловідома швейцарська фірма Glusco Energy. Це дочірня структура іншої швейцарської фірми – Proton Energy Group, офіційний власник якої – ізраїльський бізнесмен Нісан Моісеєв.

Моісеєв відомий на українському ринку нафтопродуктів з 2009 року. Видання Liga.net у своєму розслідуванні пов’язувало його з Віктором Медведчуком. Однак і Медведчук, і Моісеєв це заперечують.

Що передувало: 5 липня у ЗМІ з’явилася інформація щодо запуску роботи автозаправних станцій мережі Glusco, що вже понад три місяці тому припинила реалізацію нафтопродуктів – у компанії пояснили це технологічним запуском для перевірки обладнання.

У ДФС пояснили, що, за ухвалою районного суду Харкова, дозволяється відкрити резервуари з паливом на тих АЗС, де за результатами експертизи якісь палива відповідає ДСТУ, а де ні - робити це заборонено.

9 липня ЗМІ повідомили, що новим власником мережі автозаправних станцій Glusco, яку пов'язують із Медведчуком, стане компанія Socar New Energy Ltd (SNE), зареєстрована на Кіпрі, компанії нібито підписали угоду.

10 липня секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що введені санкції відносно Віктора Медведчука діють в повному обсязі і що "не відповідає дійсності і поширена окремими медіа інформація про начебто купівлю мережі автозаправних станцій, яка належить Медведчуку однією з комерційних структур".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Фіскальна службаСБУМедведчук
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