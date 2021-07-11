ГФС и СБУ проверили заправки Glusco по всей Украине: деятельности не обнаружили

Сотрудники ГФС совместно с СБУ проверили 106 АЗС сети Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, в 15 регионах Украины и заявляют об отсутствии деятельности заправок.

Источник: Государственная фискальная служба

фото ГФС

Дословно: "Сотрудники ГФС совместно с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети в 15 регионах страны.

По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен.

В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом".

Детали: В ГФС напомнили, что 11 марта представители службы совместно с СБУ провели около 140 обысков в сети Glusco. Установлено, что некоторые компании организовали незаконную схему по ввозу в Украину нефтепродуктов, в том числе из РФ. Досудебное расследование продолжается.

Справка: Государственная российская компания "Роснефть" в 2016 году продала свои активы в Украине.

Покупателем оказалась малоизвестная швейцарская фирма Glusco Energy. Это дочерняя структура другой швейцарской фирмы - Proton Energy Group, официальный владелец которой - израильский бизнесмен Нисан Моисеев.

Моисеев известен на украинском рынке нефтепродуктов с 2009 года. Издание Liga.net в своем расследовании связывало его с Виктором Медведчуком. Однако и Медведчук, и Моисеев это отрицают.

Что предшествовало: 5 июля в СМИ появилась информация о запуске работы автозаправочных станций сети Glusco, которая уже более трех месяцев назад прекратила реализацию нефтепродуктов - в компании объяснили это технологический запуском для проверки оборудования.

В ГФС объяснили, что, по решению районного суда Харькова, разрешается открыть резервуары с топливом на тех АЗС, где по результатам экспертизы какие топлива соответствует ГСТУ а где нет - делать это запрещено.

9 июля СМИ сообщили, что новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с Медведчуком, станет компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре, компании якобы подписали соглашение.

10 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что введенные санкции в отношении Виктора Медведчука действуют в полном объеме и что "не соответствует действительности и распространенная отдельными медиа информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку, одной из коммерческих структур".