Данілов: Санкції щодо Медведчука діють у повному обсязі

Секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що введені санкції відносно Віктора Медведчука діють в повному обсязі та радить нардепам не намагатися "порешать" зняття санкцій або їх послаблення.

Джерело: Данілов у Facebook

Дослівно: "Введені санкції відносно В.Медведчука діють в повному обсязі. Інформація, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ щодо начебто послаблення санкційного режиму відносно В.Медведчука та його активів або те, що "санкції не працюють" - свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства, не відповідають дійсності.

Не відповідає дійсності і поширена окремими медіа інформація про начебто купівлю мережі автозаправних станцій, яка належить В. Медведчуку однією з комерційних структур".

Деталі: Данілов наголосив, що всі процеси у частині дотримання і виконання санкційного законодавства перебувають виключно у правовому полі, а не в підкилимному режимі, як до цього звикли "творці" корупційно-олігархічної системи.

За його словами, це стосується як вітчизняної, так і іноземної компанії, які "можуть помилкового допустити, що мають карт-бланш на дії поза правовим полем України".

"Також хочу дати пораду окремим політичним суб’єктам, зокрема народним депутатам, - не намагатися "порешать" у звичний їм спосіб питання зняття санкцій або їх послаблення", - підкреслив секретар РНБО.

За його словами, правоохоронці завжди будуть вдячні журналістам і небайдужим громадянам за допомогу в пошуку і поверненні активів осіб, на яких накладено українські санкції.

Що передувало: 8 липня "Слідство_Інфо" повідомило, що з метою уникнення санкцій 5-палубній яхті Royal Romance, якою володіла родина Віктора Медведчука, змінили власника.

9 липня ЗМІ повідомили, що новим власником мережі автозаправних станцій Glusco, яку пов'язують із Медведчуком, стане компанія Socar New Energy Ltd (SNE), зареєстрована на Кіпрі, компанії нібито підписали угоду.

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