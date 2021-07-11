ООС: три обстріли з початку доби, без втрат
Неділя, 11 липня 2021, 18:09
З початку доби 11 липня в районі ООС зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Джерело: пресцентр ООС
Деталі: В районі населеного пункту Піски ворог двічі обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Новоселівки російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані 2 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед українських військових немає.