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ООС: три обстріли з початку доби, без втрат

Неділя, 11 липня 2021, 18:09

З початку доби 11 липня в районі ООС зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: В районі населеного пункту Піски ворог двічі обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новоселівки російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані 2 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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