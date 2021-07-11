Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ООС: три обстрела с начала суток, без потерь

Воскресенье, 11 июля 2021, 18:09

С начала суток 11 июля в районе ООС зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В районе населенного пункта Пески враг дважды обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новоселовки российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 2 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Темы: Объединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости воскресенья и ночи: миллиардер в космосе, финал Евро-2020

фотоНаибольшее количество военных развернуло флаг и установило рекорд

Под Киевом автомобиль с 10 людьми перевернулся на крышу, двое погибших

Тысячи кубинцев вышли на акции протеста

Евро-2020 выиграла Италия

Зеленский провел первую встречу в Германии

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Война на Востоке: один военный погиб, трое пострадали
Стало известно имя погибшего от пули снайпера военного
На Донбассе погиб украинский военный
Последние новости
09:20
Курс валют: гривня немного ослабла
08:57
Количество прививок против коронавируса в Украине в выходные резко упало
08:35
Выборы в Молдове: партия Санду получает монобольшинство
08:26
СМИ Грузии обратились к дипкорпусу после смерти журналиста
08:18
С COVID в воскресенье госпитализировали больше украинцев, чем зафиксировали больных
08:07
Строительство "Северного потока-2" хотят завершить к концу лета
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: миллиардер в космосе, финал Евро-2020
07:30
Сутки на Донбассе: 8 нарушений "тишины", два вражеских БПЛА пересекли линию разграничения
07:15
В Индии от удара молнии во время селфи погибли 11 человек
06:50
Британия вернулась в мировые лидеры по распространению COVID
Все новости...