ООС: три обстрела с начала суток, без потерь

С начала суток 11 июля в районе ООС зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В районе населенного пункта Пески враг дважды обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новоселовки российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 2 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских военных нет.