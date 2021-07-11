ООС: три обстрела с начала суток, без потерь
Воскресенье, 11 июля 2021, 18:09
С начала суток 11 июля в районе ООС зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
Источник: пресс-центр ООС
Детали: В районе населенного пункта Пески враг дважды обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новоселовки российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 2 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских военных нет.