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ООС: три обстрела с начала суток, без потерь

Воскресенье, 11 июля 2021, 18:09
ООС: три обстрела с начала суток, без потерь

С начала суток 11 июля в районе ООС зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В районе населенного пункта Пески враг дважды обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новоселовки российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 2 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Темы: Объединенные силы на Донбассе
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