В Австрії і Німеччині відмовляються від терміну про "транспортних зайців" через расизм

Транспортні органи в Австрії і Німеччини заявили, що вони поступово відмовлятимуться від терміну "Schwarzfahren", який буквально перекладається як "їзда по-чорному" для позначення ухилення від плати за проїзд, через расистський підтекст.

Про це йдеться в публікації The Local, повідомляє "Європейська правда".

Віденська компанія Wiener Linien заявила в п'ятницю, що вже почала поетапне скасування терміну "Schwarzfahren", щоб уникнути "непорозумінь". Австрійський партнер компанії ÖBB обіцяє вчинити так само.

В останні роки цей термін все частіше обговорюється в Австрії та Німеччині, причому його критики кажуть, що він має расистський відтінок.

Замість терміну "їзда по-чорному" австрійські офіційні особи будуть використовувати "пасажири без дійсного квитка".

"Мова - це жива річ, і тому використання мови знову і знову змінюється", - йдеться в заяві Wiener Linien.

"Щоб уникнути непорозумінь, ми давно використовуємо термін "пасажири без дійсного квитка". Однак освітньої кампанії не було", - додається у заяві.

Аналогічні дебати відбулися в німецьких містах Берліні і Мюнхені. В обох випадках вирішили, що ці міста також поступово відмовляться від цього терміну.

Водночас, є сумніви, чи справді цей термін має расове забарвлення.

Ерік Фусс, німецький лінгвіст, каже, що цей термін взагалі не має стосунку до слова "чорний", а є перекладом розмовного їдишизму і означає "бідний" чи "бідність".

Фусс зазначив, що цей термін став звичайним явищем для позначення тих, хто був занадто бідний, аби придбати квиток.

Це пояснення, однак, розкритикували єврейські вчені, які стверджували, що на ідиші це слово означає "чорний" і має конотацію "темний або злий".