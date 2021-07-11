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В Австрии и Германии отказываются от термина о "транспортных зайцах" из-за расизма

Воскресенье, 11 июля 2021, 18:37
В Австрии и Германии отказываются от термина о транспортных зайцах из-за расизма

Транспортные органы в Австрии и Германии заявили, что они постепенно будут отказываться от термина "Schwarzfahren", который буквально переводится как "езда по-черному" для обозначения уклонения от платы за проезд, из-за расистского подтекста.

Об этом говорится в публикации The Local, сообщает "Европейская правда".

Венская компания Wiener Linien заявила в пятницу, что уже начала поэтапную отмену термина "Schwarzfahren", чтобы избежать "недоразумений". Австрийский партнер компании ÖBB обещает сделать так же.

В последние годы этот термин все чаще обсуждается в Австрии и Германии, причем его критики говорят, что он имеет расистский оттенок.

Вместо термина "езда по-черному" австрийские официальные лица будут использовать "пассажиры без действительного билета".

"Язык - это живая вещь, и поэтому использование языка снова и снова меняется", - говорится в заявлении Wiener Linien.

"Во избежание недоразумений, мы давно используем термин" пассажиры без действительного билета". Однако образовательной кампании не было", - добавляется в заявлении.

Аналогичные дебаты состоялись в немецких городах Берлине и Мюнхене. В обоих случаях решили, что эти города также постепенно откажутся от этого термина.

В то же время, есть сомнения, действительно ли этот термин имеет расовую окраску.

Эрик Фусс, немецкий лингвист, говорит, что этот термин вообще не имеет отношения к слову "черный", а является переводом разговорного идишизма и означает "бедный" или "бедность".

Фусс отметил, что этот термин стал обычным явлением для обозначения тех, кто был слишком беден, чтобы приобрести билет.

Это объяснение, однако, раскритиковали еврейские ученые, которые утверждали, что на идише это слово означает "черный" и имеет коннотацию "темный или злой".

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Темы: АвстрияГерманиятранспортрасизм
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