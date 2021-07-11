Зеленський прилетів до Німеччини

Президент Володимир Зеленський прибув із дводенним робочим візитом до Німеччини.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що він проведе низку зустрічей, зокрема з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Відбудеться також зустріч з головою Християнсько-демократичного союзу, прем’єрміністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом.

Що передувало: Зеленський під час робочого візиту до Німеччини має обговорити із канцлером Ангелою Меркель посилення ролі Німеччини в "нормандському форматі", припинення війни на сході України, будівництво газопроводу "Північний потік-2" і двостороннє економічне співробітництво.

Зустріч із Меркель відбудеться 12 липня 20:00 за київським часом за спільною вечерею.