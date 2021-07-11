Зеленский прилетел в Германию

Президент Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.

Источник: Офис президента

Детали: Отмечается, что он проведет ряд встреч, в частности с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Состоится также встреча с председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.

Что предшествовало: Зеленский во время рабочего визита в Германию планирует обсудить с канцлером Ангелой Меркель усиление роли Германии в "нормандском формате", прекращение войны на востоке Украины, строительство газопровода "Северный поток-2" и двустороннее экономическое сотрудничество.

Встреча с Меркель состоится 12 июля в 20:00 по киевскому времени за ужином.