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Зеленский прилетел в Германию

Воскресенье, 11 июля 2021, 21:02
фото ОП

Президент Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.

Источник: Офис президента

Детали: Отмечается, что он проведет ряд встреч, в частности с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Состоится также встреча с председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.

Что предшествовало: Зеленский во время рабочего визита в Германию планирует обсудить с канцлером Ангелой Меркель усиление роли Германии в "нормандском формате", прекращение войны на востоке Украины, строительство газопровода "Северный поток-2" и двустороннее экономическое сотрудничество.

Встреча с Меркель состоится 12 июля в 20:00 по киевскому времени за ужином.

Украинская правда
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