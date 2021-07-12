У відповідь на Sea Breeze: російські фрегати в Чорному морі "стріляли" в умовного ворога
Після навчань країн НАТО і України у Чорному морі екіпажі фрегатів Чорноморського флоту РФ вчилися знищувати ворожі кораблі.
Джерело: прес-служба Міноборони РФ
Деталі: За задумом навчань РФ розвідники Чорноморського флоту нібито виявили непізнаний БЛА, який здійснив посадку в нейтральних водах на вертолітний майданчик корабля умовного противника.
Командирам фрегатів наказали слідувати в район знаходження "кораблів противника" та визначити їх подальші дії.
На запити російських моряків кораблі умовного противника нібито не відповідали, а екіпажі фрегатів "Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен" були атаковані.
Відзначається, що фрегати вступили в навчальний морський бій і засобами ППО відбили ракетну атаку з постановкою активних і пасивних перешкод засобів радіоелектронної боротьби.
Потім кораблі відпрацювали алгоритм дій зі знищення надводних цілей шляхом нанесення ракетних ударів високоточною зброєю і артилерією.
У Міноборони РФ повідомили, що наступним етапом навчань стане спільне з екіпажами літаків Морської авіації нанесення ракетних і бомбових ударів по умовному противнику.
Передісторія:
- В кінці червня в Одесі почалися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021 за участі низки країн-членів НАТО.
- Як повідомили раніше в Міноборони України, нинішні навчання будуть наймасштабнішими за понад 20 років.
- Керівник навчань Sea Breeze-2021 від американської сторони капітан ВМС США Стюарт Бауман вважає, що рівень співпраці учасників військових навчань Sea Breeze-2021 був найвищим і українці добре справилися.