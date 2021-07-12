У відповідь на Sea Breeze: російські фрегати в Чорному морі "стріляли" в умовного ворога

Після навчань країн НАТО і України у Чорному морі екіпажі фрегатів Чорноморського флоту РФ вчилися знищувати ворожі кораблі.

Джерело: прес-служба Міноборони РФ

Деталі: За задумом навчань РФ розвідники Чорноморського флоту нібито виявили непізнаний БЛА, який здійснив посадку в нейтральних водах на вертолітний майданчик корабля умовного противника.

Командирам фрегатів наказали слідувати в район знаходження "кораблів противника" та визначити їх подальші дії.

На запити російських моряків кораблі умовного противника нібито не відповідали, а екіпажі фрегатів "Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен" були атаковані.

Відзначається, що фрегати вступили в навчальний морський бій і засобами ППО відбили ракетну атаку з постановкою активних і пасивних перешкод засобів радіоелектронної боротьби.

Потім кораблі відпрацювали алгоритм дій зі знищення надводних цілей шляхом нанесення ракетних ударів високоточною зброєю і артилерією.

У Міноборони РФ повідомили, що наступним етапом навчань стане спільне з екіпажами літаків Морської авіації нанесення ракетних і бомбових ударів по умовному противнику.

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