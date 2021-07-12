В ответ на Sea Breeze: российские фрегаты в Черном море "стреляли" в условного врага

После учений НАТО и Украины в Черном море экипажи фрегатов Черноморского флота РФ учились уничтожать вражеские корабли.

Источник: пресс-служба Минобороны РФ

Детали: По замыслу учений РФ разведчики Черноморского флота якобы обнаружили неопознанный БЛА, который совершил посадку в нейтральных водах на вертолётную площадку корабля условного противника.

Командирам фрегатов приказали следовать в район нахождения "кораблей противника" и определить их дальнейшие действия.

На запросы российских моряков корабли условного противника якобы не отвечали, а экипажи фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" были атакованы.

Отмечается, что фрегаты вступили в учебный морской бой и средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы.

Затем корабли отработали алгоритм действий по уничтожению надводных целей путем нанесения ракетных ударов высокоточным оружием и артиллерией.

В Минобороны РФ сообщили, что следующим этапом учений станет совместное с экипажами самолётов Морской авиации нанесение ракетных и бомбовых ударов по условному противнику.

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