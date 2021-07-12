В ответ на Sea Breeze: российские фрегаты в Черном море "стреляли" в условного врага
После учений НАТО и Украины в Черном море экипажи фрегатов Черноморского флота РФ учились уничтожать вражеские корабли.
Источник: пресс-служба Минобороны РФ
Детали: По замыслу учений РФ разведчики Черноморского флота якобы обнаружили неопознанный БЛА, который совершил посадку в нейтральных водах на вертолётную площадку корабля условного противника.
Командирам фрегатов приказали следовать в район нахождения "кораблей противника" и определить их дальнейшие действия.
На запросы российских моряков корабли условного противника якобы не отвечали, а экипажи фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" были атакованы.
Отмечается, что фрегаты вступили в учебный морской бой и средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы.
Затем корабли отработали алгоритм действий по уничтожению надводных целей путем нанесения ракетных ударов высокоточным оружием и артиллерией.
В Минобороны РФ сообщили, что следующим этапом учений станет совместное с экипажами самолётов Морской авиации нанесение ракетных и бомбовых ударов по условному противнику.
Предыстория:
- В конце июня в Одессе начались международные военные учения Sea Breeze-2021 с участием ряда стран-членов НАТО.
- Как сообщили ранее в Минобороны Украины, нынешние учения будут самыми масштабными за 20 лет.
- Руководитель учений Sea Breeze-2021 от американской стороны капитан ВМС США Стюарт Бауман считает, что уровень сотрудничества участников военных учений Sea Breeze 2021 был наивысшим.