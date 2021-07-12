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ОПЗЖ відновила пам'ятник дружби народів України і Росії, але його тут же знесли

Понеділок, 12 липня 2021, 14:50
ОПЗЖ відновила пам'ятник дружби народів України і Росії, але його тут же знесли

Поблизу Харкова депутати від "Опозиційної платформи – За життя" відновили пам'ятний знак дружби українського і російського народів, проте згодом невідомі у масках його знесли.

Джерело: повідомлення у Facebook депутата від ОПЗЖ Харківської міськради Андрій Лесик, телеграм-канал "ФРАЙКОР"

Пряма мова Лесика: "Сьогодні в черговий раз в Харкові відновлено пам'ятний знак дружби українського і російського народів. Цей знак знаходиться недалеко від кордону Росії і України".

Деталі: Лесик додав, що в російського і українського народу одні і ті ж цінності, але "сучасна політика нас роз'єднує, але духовність, культура і спільні історичні корені - запорука майбутнього процвітання наших народів".

Згодом у телеграм каналі "Фрайкор" зявилися фото, на яких чоловік у масці трощить цей знак. В опиці цього каналу заначено, що це "спiльнота пасiонарних особистостей та добровольчий пiдроздiл, який боронить схiднi рубежi краïни, як на вiйнi, так i на вулицях мiста".

Передісторія:

8 липня 2021 року Київська міська рада підтримала демонтаж пам’ятного знаку на честь дружби міст Києва та Москви, встановленого 2001 року у сквері на вулиці Маршала Якубовського.

Українська правда

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Теми: ОПЗЖРосіявійна
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