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ОПЗЖ возобновила памятник дружбы народов Украины и России, но его тут же снесли

Понедельник, 12 июля 2021, 14:50
ОПЗЖ возобновила памятник дружбы народов Украины и России, но его тут же снесли

Под Харьковом депутаты от "Оппозиционного платформы - За жизнь" восстановили памятный знак дружбы украинского и русского народов, однако впоследствии неизвестные в масках его снесли.

Источник: сообщение в Facebook депутата от ОПЗЖ Харьковского горсовета Андрей Лесик, телеграмм канал "Фрайкор".

Прямая речь Лесика: "Сегодня в очередной раз в Харькове восстановлен памятный знак дружбы украинского и русского народов. Этот знак находится недалеко от границы России и Украины".

Детали: Лесик добавил, что у российского и украинского народа одни и те же ценности, но "современная политика нас разъединяет, но духовность, культура и общие исторические корни - залог будущего процветания наших народов".

Позже в телеграмм-канале "Фрайкор" появились фото, на которых человек в маске крушит этот знак. В описании этого канала указано, что это "сообщество пасiонарних личностей и добровольческий подразделение, который защищает восточные рубежи краïны, как на войне, так i на улицах города".

Предыстория:

8 июля 2021 Киевский городской совет поддержал демонтаж памятного знака в честь дружбы городов Киева и Москвы, установленного 2001 в сквере на улице Маршала Якубовского.

Украинская правда
Темы: ОПЗЖРосcиявойна
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