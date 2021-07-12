Дело катеров от "Кузни на Рыбальском": генерала Павловского арестовали
Печерский суд Киева избрал экс-заместителю министра обороны, боевом генералу Игорю Павловскому меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативой залога в почти 500 миллионов гривен.
Источник: BBC news Украина, Государственное бюро расследований
Дословно ГБР: "12 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, избрав бывшему заместителю министра обороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн гривен".
Детали: В ГБР добавили, что Печерский суд избрал меру пресечения уже 4-му подозреваемому по делу о продаже для ВСУ некачественной военной техники.
Павловский сказал журналистам, что таких средств у него нет, а решение суда он будет обжаловать.
Предыстория:
- Меру пресечения Павловскому избирали всю прошлую неделю, и каждый день заседания переносили.
- Генерал Павловский был участником боев за Мариуполь в сентябре 2014 года, возглавлял Сектор М.
- В 2015-2019 годах был заместителем министра обороны при президенте Петра Порошенко.
- Государственное бюро расследований подозревает Павловского, а также двух экс-начальников департамента Минобороны и председателя правления предприятия "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандру в сговоре и организации поставки в армию в 2016-2018 годах некачественных военных катеров. Отмечалось, что в итоге такие действия фигурантов нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.