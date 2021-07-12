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Дело катеров от "Кузни на Рыбальском": генерала Павловского арестовали

Понедельник, 12 июля 2021, 14:39
Дело катеров от Кузни на Рыбальском: генерала Павловского арестовали
Фото с сайта Минобороны

Печерский суд Киева избрал экс-заместителю министра обороны, боевом генералу Игорю Павловскому меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативой залога в почти 500 миллионов гривен.

Источник: BBC news УкраинаГосударственное бюро расследований

Дословно ГБР: "12 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, избрав бывшему заместителю министра обороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн гривен".

Детали: В ГБР добавили, что Печерский суд избрал меру пресечения уже 4-му подозреваемому по делу о продаже для ВСУ некачественной военной техники.

Павловский сказал журналистам, что таких средств у него нет, а решение суда он будет обжаловать.

Предыстория:

  • Меру пресечения Павловскому избирали всю прошлую неделю, и каждый день заседания переносили.
  • Генерал Павловский был участником боев за Мариуполь в сентябре 2014 года, возглавлял Сектор М.
  • В 2015-2019 годах был заместителем министра обороны при президенте Петра Порошенко.
  • Государственное бюро расследований подозревает Павловского, а также двух экс-начальников департамента Минобороны и председателя правления предприятия "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандру в сговоре и организации поставки в армию в 2016-2018 годах некачественных военных катеров. Отмечалось, что в итоге такие действия фигурантов нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.
     

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Темы: ГБРсудармия
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