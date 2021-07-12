Дело катеров от "Кузни на Рыбальском": генерала Павловского арестовали

Печерский суд Киева избрал экс-заместителю министра обороны, боевом генералу Игорю Павловскому меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативой залога в почти 500 миллионов гривен.

Источник: BBC news Украина, Государственное бюро расследований

Дословно ГБР: "12 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, избрав бывшему заместителю министра обороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн гривен".

Детали: В ГБР добавили, что Печерский суд избрал меру пресечения уже 4-му подозреваемому по делу о продаже для ВСУ некачественной военной техники.

Павловский сказал журналистам, что таких средств у него нет, а решение суда он будет обжаловать.

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