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83 тисячі щеплень за день: після вихідних темп вакцинації відновлюється

Вівторок, 13 липня 2021, 08:46
83 тисячі щеплень за день: після вихідних темп вакцинації відновлюється

12 липня 83 177 людей вакциновано проти COVID-19 в Україні: одну дозу отримали 45 535 людей, повністю імунізовані - 37 642 людини.

Джерело: МОЗ

Деталі: На вихідних кількість щеплень впала в порівнянні з будніми днями, однак за тиждень було встановлено рекорд вакцинації

12 липня працювали 573 мобільні бригади, 1399 пунктів щеплення, 34 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 357 227 людей, з них першу дозу вакцини отримали 2 357 225 людей, обидві дози –1 215 284 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом проведено 3 572 509 щеплень.

 

Станом на 12 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 796 701 людина.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ
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