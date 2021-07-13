83 тисячі щеплень за день: після вихідних темп вакцинації відновлюється

12 липня 83 177 людей вакциновано проти COVID-19 в Україні: одну дозу отримали 45 535 людей, повністю імунізовані - 37 642 людини.

Джерело: МОЗ

Деталі: На вихідних кількість щеплень впала в порівнянні з будніми днями, однак за тиждень було встановлено рекорд вакцинації.

12 липня працювали 573 мобільні бригади, 1399 пунктів щеплення, 34 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 357 227 людей, з них першу дозу вакцини отримали 2 357 225 людей, обидві дози –1 215 284 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 3 572 509 щеплень.

Станом на 12 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 796 701 людина.