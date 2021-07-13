Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

83 тисячі щеплень за день: після вихідних темп вакцинації відновлюється

Вівторок, 13 липня 2021, 08:46

12 липня 83 177 людей вакциновано проти COVID-19 в Україні: одну дозу отримали 45 535 людей, повністю імунізовані - 37 642 людини.

Джерело: МОЗ

Деталі: На вихідних кількість щеплень впала в порівнянні з будніми днями, однак за тиждень було встановлено рекорд вакцинації

12 липня працювали 573 мобільні бригади, 1399 пунктів щеплення, 34 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 357 227 людей, з них першу дозу вакцини отримали 2 357 225 людей, обидві дози –1 215 284 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом проведено 3 572 509 щеплень.

 

Станом на 12 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 796 701 людина.

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 13 липня: відставка Авакова, провалена легалізація медичного канабісу

Суд наклав арешт на будівлю "Квіти України", там чергуватиме поліція

Зеленський представив Монастирського як майбутнього міністра МВС

Тимошенко: "Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова

Верховна Рада провалила легалізацію медичного канабісу в Україні

фотоАВАКОВ ПОДАВ У ВІДСТАВКУ

Усі новини...
вакцинація
В ЄС повністю вакциновані понад 50% дорослого населення
Франція і Греція зробили обов’язковою вакцинацію медичних працівників
У ВООЗ порадили не змішувати вакцини проти COVID-19
Останні новини
21:50
Путін і Лукашенко домовились про ціну на газ та кредити Мінську
21:33
"Голос" підтримає відставку Авакова, "ЄС" - ще думає
21:19
Новини 13 липня: відставка Авакова, провалена легалізація медичного канабісу
20:56
Офіційний курс: гривня знову послабилась
20:39
Суд наклав арешт на будівлю "Квіти України", там чергуватиме поліція
20:11
РФ відмовилась виконувати рішення ЄСПЛ щодо одностатевих шлюбів
19:52
НБУ зобов'язав фінкомпанії та ломбарди вказувати реальні процентні ставки за кредитами
19:38
Зеленський представив Монастирського як майбутнього міністра МВС
19:30
Тимошенко: "Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова
19:03
В Італії водій врятував 25 дітей із автобуса, який несподівано охопила пожежа
Усі новини...