Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

83 тысячи прививок за день: после выходных темп вакцинации восстанавливается

Вторник, 13 июля 2021, 08:46

12 июля 83 177 человек вакцинировано против COVID-19 в Украина: одну дозу получили 45 535 человек полностью иммунизированы – 37 642 человека.

Источник: МОЗ

Детали: На выходных количество прививок упало по сравнению с буднями, однако за неделю был установлен рекорд вакцинации.

12 июля работали 573 мобильные бригады, 1 399 пунктов прививки, 34 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 357 227 человек, из них первую дозу вакцины получили 2 357 225 человек обе дозы – 1 215 284 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 3 572 509 прививок.

 

По состоянию на 12 июля в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 796 701 человек.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский и Си Цзиньпин договорились заключить соглашение о безвизе

Новости 13 июля: отставка Авакова, проваленная легализация медицинского каннабиса

Суд наложил арест на здание "Цветы Украины", там будет дежурить полиция

Зеленский представил Монастырского как будущего министра МВД

Тимошенко: "Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова

Верховная Рада провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине

Все новости...
вакцинация
В ЕС полностью вакцинированы более 50% взрослого населения
Франция и Греция сделали обязательной вакцинацию медицинских работников
В ВОЗ посоветовали не смешивать вакцины против COVID-19
Последние новости
23:50
Украинка Бех-Романчук выиграла этап Бриллиантовой лиги
23:21
Италия после лет колебаний запретила заход круизных лайнеров в Венецию
22:55
Зеленский и Си Цзиньпин договорились заключить соглашение о безвизе
22:22
видеоГол Ярмоленко вошел в лучшие на Евро-2020
22:04
Новости экономики: новый член правления НБУ, "черный список" на рынке электроэнергии
21:50
Путин и Лукашенко договорились о цене на газ и кредиты Минску
21:33
"Голос" поддержит отставку Авакова, "ЕС" - еще думает
21:19
Новости 13 июля: отставка Авакова, проваленная легализация медицинского каннабиса
20:56
Официальный курс: гривня снова ослабилась
20:39
Суд наложил арест на здание "Цветы Украины", там будет дежурить полиция
Все новости...