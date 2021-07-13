83 тысячи прививок за день: после выходных темп вакцинации восстанавливается

12 июля 83 177 человек вакцинировано против COVID-19 в Украина: одну дозу получили 45 535 человек полностью иммунизированы – 37 642 человека.

Источник: МОЗ

Детали: На выходных количество прививок упало по сравнению с буднями, однако за неделю был установлен рекорд вакцинации.

12 июля работали 573 мобильные бригады, 1 399 пунктов прививки, 34 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 357 227 человек, из них первую дозу вакцины получили 2 357 225 человек обе дозы – 1 215 284 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 3 572 509 прививок.

По состоянию на 12 июля в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 796 701 человек.