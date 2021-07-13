На позачерговому засіданні Ради в четвер розглянуть 13 питань

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання у четвер о 16:00 позачергового засідання Верховної Ради на вимогу президента України.

Джерело: повідомлення Разумкова у Facebook

Дослівно: "На порядку денному переважно екологічні ініціативи, а саме: проекти законів "Про державний екологічний контроль" (№3091) та "Про території Смарагдової мережі" (№4461), а також щодо промислового забруднення (№4167), збереження лісів (№5650) та регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (№5339)".

Крім того, заплановано розгляд законопроекту, який передбачає посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (№3576), та проекту закону щодо імплементації міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу (№2351)".

Ще одна ініціатива, яку розгляне Парламент, стосується впровадження електронної реєстрації та декларування місця проживання в Україні (№5463)".

Деталі: Загалом до розгляду запропоновано 13 законопроектів.

Передісторія: