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На позачерговому засіданні Ради в четвер розглянуть 13 питань

Вівторок, 13 липня 2021, 12:35

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання у четвер о 16:00 позачергового засідання Верховної Ради на вимогу президента України.

Джерело: повідомлення Разумкова у Facebook

Дослівно: "На порядку денному переважно екологічні ініціативи, а саме: проекти законів "Про державний екологічний контроль" (№3091) та "Про території Смарагдової мережі" (№4461), а також щодо промислового забруднення (№4167), збереження лісів (№5650) та регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (№5339)".

Крім того, заплановано розгляд законопроекту, який передбачає посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (№3576), та проекту закону щодо імплементації міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу (№2351)".

Ще одна ініціатива, яку розгляне Парламент, стосується впровадження електронної реєстрації та декларування місця проживання в Україні (№5463)".

Деталі: Загалом до розгляду запропоновано 13 законопроектів.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що на пленарному тижні проведуть одразу два позачергових засідання Верховної Ради. Обидва ініційовані президентом.

Теми: Верховна Рада


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