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На внеочередном заседании Рады в четверг рассмотрят 13 вопросов

Вторник, 13 июля 2021, 12:35

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве в четверг в 16:00 внеочередного заседания Верховной Рады по требованию президента Украины.

Источник: сообщение Разумкова в Facebook

Дословно: "На повестке дня преимущественно экологические инициативы, а именно: проекты законов "О государственном экологическом контроле" (№3091) и "О территориях Изумрудной сети" (№4461), а также относительно промышленного загрязнения (№4167), сохранению лесов (№5650) и регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№5339)".

Кроме того, запланировано рассмотрение законопроекта, который предусматривает усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576) и проекта закона о имплементации международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира (№2351)".

Еще одна инициатива, которую рассмотрит парламент, касается внедрения электронной регистрации и декларирования места жительства в Украине (№5463)".

Детали: Всего на рассмотрение предложено 13 законопроектов.

Предыстория:

Ранее сообщалось, что на пленарной неделе проведут сразу два внеочередных заседания Верховной Рады. Оба инициированные президентом.

Темы: Верховная Рада
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