На внеочередном заседании Рады в четверг рассмотрят 13 вопросов
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве в четверг в 16:00 внеочередного заседания Верховной Рады по требованию президента Украины.
Источник: сообщение Разумкова в Facebook
Дословно: "На повестке дня преимущественно экологические инициативы, а именно: проекты законов "О государственном экологическом контроле" (№3091) и "О территориях Изумрудной сети" (№4461), а также относительно промышленного загрязнения (№4167), сохранению лесов (№5650) и регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№5339)".
Кроме того, запланировано рассмотрение законопроекта, который предусматривает усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576) и проекта закона о имплементации международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира (№2351)".
Еще одна инициатива, которую рассмотрит парламент, касается внедрения электронной регистрации и декларирования места жительства в Украине (№5463)".
Детали: Всего на рассмотрение предложено 13 законопроектов.
Предыстория:
Ранее сообщалось, что на пленарной неделе проведут сразу два внеочередных заседания Верховной Рады. Оба инициированные президентом.