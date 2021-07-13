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Пєсков пояснив: стаття Путіна – хороший привід для розмови з Зеленським

Вівторок, 13 липня 2021, 14:10
Пєсков пояснив: стаття Путіна – хороший привід для розмови з Зеленським
Коммерсантъ

Президент Росії Володимир Путін готовий до діалогу з президентом України Володимиром Зеленським, але підготовка до зустрічі лідерів двох країн поки не ведеться, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Джерело: Пєсков у коментарі журналістам, ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Президент Путін сказав, що він готовий до зустрічі з президентом Зеленським. І сказав це не один раз. Це було сказано ще до публікації цієї статті (колонки "Про історичну єдність росіян та українців" на сайті Кремля – ​​ред.)".

Деталі: На думку Пєскова, "історичний" матеріал Путіна – це "глибокий і дуже хороший привід для обговорення" лідерів двох країн.

"Відштовхуючись від цієї статті, можна розуміти настрій президента Путіна на можливе смислове наповнення російсько-українських контактів", – додав він.

За словами речника російського лідера, в будь-якому випадку потрібно спочатку підготувати зустріч як мінімум на рівні адміністрацій президентів.

Цьому передувало: 12 липня на сайті Кремля з'явилася "стаття" від імені Володимира Путіна українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців".

Путін стверджує, що сучасна Україна – це "дітище радянської епохи", що вона вийшла з СРСР із більшими територіями, ніж мала в XVII столітті, "пограбувавши" Росію.

При цьому російський президент упевнений, що Захід намагається перетворити Україну на антипод Росії, а Москва ніколи з цим не змириться. Путін переконує, що справжня незалежність України, можлива лише у партнерстві з РФ.

Володимир Зеленський у відповідь констатував, що у Володимира Путіна немає часу на зустріч із ним, але є час на написання об'ємних статей. 

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінРосіяЗеленськийісторія
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