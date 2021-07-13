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Песков объяснил: статья Путина – хороший повод для разговора с Зеленским

Вторник, 13 июля 2021, 14:10
Песков объяснил: статья Путина – хороший повод для разговора с Зеленским
Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским, но подготовка ко встрече лидеров двух стран пока не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Песков в комментарии журналистам, ТАСС

Прямая речь Пескова: "Президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским. И сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи (колонки "Об историческом единстве русских и украинцев" на сайте Кремля – ред.)".

Детали: По мнению Пескова, "исторический" материал Путина – это "глубокий и очень хороший повод для обсуждения" лидеров двух стран. 

"Отталкиваясь от этой статьи, можно понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов", – добавил он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в любом случае нужно сначала подготовить встречу как минимум на уровне администраций президентов.

Этому предшествовало :12 июля на сайте Кремля появилась "статья" от имени Владимира Путина на украинском и русском языках "об историческом единстве русских и украинцев".

Путин утверждает, что современная Украина – это "детище советской эпохи", что она вышла из СССР с большими территориями, чем имела в  XVII веке, "ограбив" Россию.

При этом российский президент уверен, что Запад пытается превратить Украину в антипод России, а Москва никогда с этим не смирится. Путин убеждает, что подлинная независимость Украины, возможна только в партнерстве с РФ.

Владимир Зеленский в ответ констатировал, что у Владимира Путина нет времени на встречу с ним, но есть время на написание объемных статей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcияЗеленскийистория
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