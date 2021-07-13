У Миколаєві скасували статус російської мови як регіональної

Миколаївський окружний адмінсуд скасував рішення Миколаївської міськради про надання російській мові статусу регіональної.

Джерело: уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень

Пряма мова Кременя: "Нарешті це антиконституційне рішення, яке мали переглянути депутати в шестимісячний термін з дня набуття чинності закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", тобто два роки тому, скасоване".

Деталі: За інформацією прокуратури, рішення було прийняте 8 липня.

Мовний омбудсмен сподівається, що найближчим часом депутати затвердять міську програму розвитку української мови як державної, запрацюють безкоштовні курси з вивчення української мови.

Також Кремень сподівається, що на Миколаївщині призначать профільного заступника міського голови з питань мовної політики.

Відзначається, що досі чинними залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад, та в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.