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В Николаеве отменили статус российского языка как регионального

Вторник, 13 июля 2021, 15:27

Николаевский окружной админсуд отменил решение Николаевского горсовета о предоставлении российскому языку статуса регионального.

Источник: уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень

Прямая речь Кремень: "Наконец это антиконституционное решение, которое должны были рассмотреть депутаты в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то есть два года назад, отменено".

Детали: По информации прокуратуры, решение было принято 8 июля.

Языковой омбудсмен надеется, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка.

Также Кремень надеется, что в Николаеве назначат профильного заместителя городского головы по вопросам языковой политики.

Отмечается, что до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровской и Луганской областных советов, и в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

Украинская правда
Темы: НиколаевРосcияязыкзакон о языках
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