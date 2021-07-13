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Тимошенко: "Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова

Вівторок, 13 липня 2021, 19:30

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко повідомила, що її фракція не голосуватиме за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, оскільки вона не брала участі у формуванні уряду.

Джерело: Тимошенко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Тимошенко: "Ми не брали участі в голосуванні за відставку жодного міністра, тому що ми не формували цей уряд, а тому абсолютно не несемо відповідальність за наслідки його роботи. Як і раніше, ні за які відставки ми голосувати не будемо".

Деталі: Вона заявила, що зміна окремих осіб не має сенсу, оскільки необхідно "змінювати всю цю владу і змінювати повністю стратегію розвитку України".

Разом з тим Тимошенко уточнила, що не володіє інформацією про можливе засіданні Ради у четвер з питань відставок.

Передісторія: Аваков написав заяву про звільнення з посади.

Джерела УП в Кабміні повідомляли, що президент Володимир Зеленський мав просити написати заяви міністра юстиції Дениса Малюську, міністра оборони Андрія Тарана і, ймовірно, міністра культури Олександра Ткаченка.

Теми: АваковМВСТимошенкоБатьківщиназвільнення


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