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Тимошенко: "Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова

Вторник, 13 июля 2021, 19:30
Тимошенко: Батькивщина не будет голосовать за отставку Авакова

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сообщила, что фракция не будет голосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, поскольку она не участвовала в формировании правительства.

Источник: Тимошенко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Тимошенко: "Мы не принимали участия в голосовании за отставку ни одного министра, потому что мы не формировали это правительство, а поэтому абсолютно не несём ответственность за последствия его работы. Как и раньше, ни за какие отставки мы голосовать не будем".

Детали: Она подчеркнула, что смена отдельных лиц не имеет смысла, поскольку необходимо "менять всю эту власть и менять полностью стратегию развития Украины".

Вместе с тем Тимошенко уточнила, что на данный момент не владеет информацией о возможном заседании Рады в четверг по вопросам отставок.

Предыстория: Аваков написал заявление об увольнении с должности.

Источники УП в Кабмине сообщили, что президент Владимир Зеленский собирался просить написать заявления министра юстиции Дениса малюська, министра обороны Андрея Тарана и, вероятно, министра культуры Александра Ткаченко.

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Темы: АваковМВДТимошенкоБатькивщинаувольнение
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