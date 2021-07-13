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Зеленський представив Монастирського як майбутнього міністра МВС

Вівторок, 13 липня 2021, 19:38
Зеленський представив Монастирського як майбутнього міністра МВС

Під час засідання фракції "Слуга народу" народним депутатам представили голову комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського як кандидата на посаду міністра внутрішніх справ.

Джерело: нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук в коментарі УП

Пряма мова Кравчук: "Монастирського офіційно представили кандидатом па посаду голови МВС".

Деталі: Також вона сказала, що оскільки відставка Арсена Авакова була за власним бажанням, то фракція мусила б підтримати її.

Так само, за словами Кравчук, фракція вцілому підтримає на посаду глави МВС Монастирського.

Інших питань на фракції, де був присутній президент Володимир Зеленський, не розглядали. 

Кравчук також розповіла, що голосування у Верховній Раді за відставку Авакова планується у четвер вранці, а призначати Монастирського будуть після перерви.

Що цьому передувало:

  • У вівторок міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву на звільнення з посади міністра внутрішніх справ, яку він обіймав 7 років.

Шумілін Олександр, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МВСКабінет міністрівМонастирськийЗеленськийСлуга народу
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