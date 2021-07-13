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Зеленский представил Монастырского как будущего министра МВД

Вторник, 13 июля 2021, 19:38

Во время заседания фракции "Слуга народа" народным депутатам представили председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского в качестве кандидата на пост министра внутренних дел.

Источник: нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в комментарии УП

Прямая речь Кравчук: "Монастырского официально представили кандидатом па пост главы МВД".

Детали: Также она сказала, что поскольку отставка Арсена Авакова была по собственному желанию, то фракция должна бы поддержать ее.

Так же, по словам Кравчук, фракция в целом поддержит на должность главы МВД Монастырского.

Других вопросов на фракции, где присутствовал президент Владимир Зеленский, не рассматривали.

Кравчук также рассказала, что голосование в Верховной Раде за отставку Авакова планируется в четверг утром, а назначать Монастырского будут после перерыва.

Что этому предшествовало:

  • Во вторник министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление на увольнение с должности министра внутренних дел, которую он занимал 7 лет.

Александр Шумилин, УП
Темы: МВДКабинет министров
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