Суд наклав арешт на будівлю "Квіти України", там чергуватиме поліція

Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на будівлю "Квіти України" у Києві, будь-які будівельні роботи на час досудового розслідування заборонені. Біля будівлі чергуватиме поліція

Джерело: заступник начальника відділу дізнання Шевченківського управління поліції Дмитро Лисенко, слова якого транслювали активісти, міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram

Пряма мова Лисенка: "Щойно була оголошена ухвала Шевченківського райсуду про накладення арешту на це будівництво. Якщо говорити простими словами, то заборонено здійснювати будь-які дії на момент проведення досудового розслідування – будувати, відновлювати, реконструювати".

Деталі: Зазначається, що ухвала вручена представнику підрядника. Далі проведуть досудове розслідування.

Лисенко просить киян повідомляти поліцію про будь-які дії з будівлею.

Ткаченко повідомив, що доки йде розгляд "усіх спірних питань" щодо "Квітів України", біля будівлі чергуватимуть патрульні.

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