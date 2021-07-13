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Суд наклав арешт на будівлю "Квіти України", там чергуватиме поліція

Вівторок, 13 липня 2021, 20:39
фото: УП

Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на будівлю "Квіти України" у Києві, будь-які будівельні роботи на час досудового розслідування заборонені. Біля будівлі чергуватиме поліція

Джерело: заступник начальника відділу дізнання Шевченківського управління поліції Дмитро Лисенко, слова якого транслювали активісти, міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram

Пряма мова Лисенка: "Щойно була оголошена ухвала Шевченківського райсуду про накладення арешту на це будівництво. Якщо говорити простими словами, то заборонено здійснювати будь-які дії на момент проведення досудового розслідування – будувати, відновлювати, реконструювати".

Деталі: Зазначається, що ухвала вручена представнику підрядника. Далі проведуть досудове розслідування.

Лисенко просить киян повідомляти поліцію про будь-які дії з будівлею.

Ткаченко повідомив, що доки йде розгляд "усіх спірних питань" щодо "Квітів України", біля будівлі чергуватимуть патрульні.

Передісторія:

  • У понеділок у центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичний фасад навчально-методичного павільйону "Квіти України".
  • Ткаченко заявив, що роботи з демонтажу модерністської будівлі "Квіти України" в Києві необхідно зупинити.

Українська правда
Теми: КиївполіціяМінкультури


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