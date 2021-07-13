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Суд наложил арест на здание "Цветы Украины", там будет дежурить полиция

Вторник, 13 июля 2021, 20:39
фото: УП

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на здание "Цветы Украины" в Киеве, любые строительные работы на время досудебного расследования запрещены. У здания будет дежурить полиция.

Источник: заместитель начальника отдела дознания Шевченковского управления полиции Дмитрий Лысенко, которого транслировали активисты, министр культуры Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь Лысенко: "Только было объявлено ​​постановление Шевченковского райсуда о наложении ареста на это строительство. Если говорить простыми словами, то запрещено осуществлять любые действия на момент проведения досудебного расследования - строить, восстанавливать, реконструировать".

Детали: Отмечается, что решение вручена представителю подрядчика. Далее проведут досудебное расследование.

Лысенко просит киевлян сообщать полиции о любых действиях со зданием.

Ткаченко сообщил, что пока идет рассмотрение "всех спорных вопросов" по ​​"Цветам Украины", у здания будут дежурить патрульные.

Предыстория:

  • В понедельник в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистских фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".
  • Ткаченко заявил, что работы по демонтажу модернистской здания "Цветы Украины" в Киеве необходимо остановить.

Украинская правда
Темы: КиевполицияМинкультуры
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