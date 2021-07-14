Російським атлетам розіслали інструкції, що відповідати на "чий Крим?"

Російські спортсмени отримали інструкцію, як поводитися на Олімпіаді в Токіо і відповідати на "провокаційні питання", зокрема щодо анексованого Криму.

Джерело: російське видання "Ведомости"

Деталі: Олімпійський комітет Росії розіслав інструкцію учасникам Ігор, які відкриваються 23 липня. Прес-служба ОКР підтвердила підготовку документа.

Російський комітет попереджає спортсменів, що їм буде надходити все більше запитів на коментарі та інтерв'ю, але такі запити по злободенних тем "можуть носити провокаційний характер" і ставити олімпійців "через незнання" в неприємне становище.

СКР рекомендує найпростішу відповідь на політичні питання "No comment". Окремі відповіді вже підготовлені.

Щодо руху Black Lives Matter спортсмен повинен відповідати, що ставлення до такого руху - особиста справа кожного: "Але Олімпіада в жодному разі не повинна ставати майданчиком для будь-яких акцій і жестів".

Крим, Донбас та інші подібні питання не треба обговорювати, оскільки "спорт повинен залишатися поза політикою".

На питання про допінгові скандали російський олімпієць повинен відповісти, що по цій частині йому сказати нічого, оскільки в них він ніколи не брав участі, а санкції повинні коментувати ті, хто їх вводив.

Щодо харасменту у спорті спортсмени повинні відповідати, що спортивний світ з такою проблемою впорається: "Я з цим ніколи не стикалася (-ся) в кар'єрі, але знаю, що така проблема існує в багатьох країнах".

Також прописана відповідь щодо участі Росії у Іграх не під своїм прапором через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства. Олімпійцям рекомендовано говорити, що вони все одно представляють свою батьківщину і це велика честь, хоча і хотілося б чути державний гімн Росії, тому що це завжди дуже емоційний момент (замість нього буде грати Перший концерт Петра Чайковського).

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