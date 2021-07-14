Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российским атлетам разослали инструкции с ответами на вопрос "чей Крым?"

Среда, 14 июля 2021, 09:47
Российским атлетам разослали инструкции с ответами на вопрос чей Крым?

Российские спортсмены получили инструкцию, как вести себя на Олимпиаде в Токио и отвечать на "провокационные вопросы", в частности по аннексированному Крыму.

Источник: российское издание "Ведомости"

Детали: Олимпийский комитет России разослал инструкцию участникам Игр, которые открываются 23 июля. Пресс-служба ОКР подтвердила подготовку документа.

Российский комитет предупреждает спортсменов, что им будет поступать все больше запросов на комментарии и интервью, но такие запросы по злободневным темам "могут носить провокационный характер" и ставить олимпийцев "по незнанию" в неприятное положение.

СКР рекомендует самый простой ответ на политические вопросы "No comment". Отдельные ответы уже подготовлены.

По поводу движения Black Lives Matter спортсмен должен отвечать, что отношение к такому движению - личное дело каждого: " Но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов".

Крым, Донбасс и другие подобные вопросы не надо обсуждать, поскольку "спорт должен оставаться вне политики".

На вопрос о допинговых скандалах российский олимпиец должен ответить, что по этой части ему сказать нечего, поскольку в них он никогда не участвовал, а санкции должны комментировать те, кто их вводил.

Относительно харассмента в спорте спортсмены должны отвечать, что спортивный мир с такой проблемой справится: "Я с этим никогда не сталкивалась(ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах".

Также прописан ответ относительно участия России в Играх не под своим флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Олимпийцам рекомендовано говорить, что они все равно представляют свою родину и это большая честь, хотя и хотелось бы слышать государственный гимн России, потому что это всегда очень эмоциональный момент (вместо него будет играть Первый концерт Петра Чайковского).

Предыстория:

  • В декабря 2020 года спортивный арбитражный суд сократил россиянам срок отстранения от крупных соревнований с 4 до 2 лет.
  • 26 февраля президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.
  • Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021.
  • О поддержке "Крымской платформы заявили США, Великобритания, Турция, Литва и Канада.

Темы: РосcияКрыманнексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Росcия
Российский генерал-майор заявил, что его уволили после доклада о проблемах армии
Хакеры из России "слили" конфиденциальные данные о подготовке саммита НАТО
Медведеву кажется, что Россия уже воюет с НАТО
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: