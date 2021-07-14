Российским атлетам разослали инструкции с ответами на вопрос "чей Крым?"

Российские спортсмены получили инструкцию, как вести себя на Олимпиаде в Токио и отвечать на "провокационные вопросы", в частности по аннексированному Крыму.

Источник: российское издание "Ведомости"

Детали: Олимпийский комитет России разослал инструкцию участникам Игр, которые открываются 23 июля. Пресс-служба ОКР подтвердила подготовку документа.

Российский комитет предупреждает спортсменов, что им будет поступать все больше запросов на комментарии и интервью, но такие запросы по злободневным темам "могут носить провокационный характер" и ставить олимпийцев "по незнанию" в неприятное положение.

СКР рекомендует самый простой ответ на политические вопросы "No comment". Отдельные ответы уже подготовлены.

По поводу движения Black Lives Matter спортсмен должен отвечать, что отношение к такому движению - личное дело каждого: " Но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов".

Крым, Донбасс и другие подобные вопросы не надо обсуждать, поскольку "спорт должен оставаться вне политики".

На вопрос о допинговых скандалах российский олимпиец должен ответить, что по этой части ему сказать нечего, поскольку в них он никогда не участвовал, а санкции должны комментировать те, кто их вводил.

Относительно харассмента в спорте спортсмены должны отвечать, что спортивный мир с такой проблемой справится: "Я с этим никогда не сталкивалась(ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах".

Также прописан ответ относительно участия России в Играх не под своим флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Олимпийцам рекомендовано говорить, что они все равно представляют свою родину и это большая честь, хотя и хотелось бы слышать государственный гимн России, потому что это всегда очень эмоциональный момент (вместо него будет играть Первый концерт Петра Чайковского).

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