Разумков скликає третє позачергове засідання цього тижня, буде 2 питання
Середа, 14 липня 2021, 11:01
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на вимогу 156 депутатів скликає у середу о 14 годині позачергового засідання парламенту.
Джерело: повідомлення голови Верховної Ради у Facebook
Деталі: Всього у порядку денному два питання.
Перше, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів (реєстр. № 5141).
Друге - проект Закону про внесення змін до розділу XI "Перехідні положення" Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" (реєстр. № 5440).
Передісторія:
- Як відомо, на цьому тижні планували проведення двох позачергових засідань Верховної Ради.