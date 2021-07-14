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Разумков скликає третє позачергове засідання цього тижня, буде 2 питання

Середа, 14 липня 2021, 11:01
Разумков скликає третє позачергове засідання цього тижня, буде 2 питання

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на вимогу 156 депутатів скликає у середу о 14 годині позачергового засідання парламенту.

Джерело: повідомлення голови Верховної Ради у Facebook

Деталі: Всього у порядку денному два питання.

Перше, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів (реєстр. № 5141).

Друге - проект Закону про внесення змін до розділу XI "Перехідні положення" Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" (реєстр. № 5440).

Передісторія:

  • Як відомо, на цьому тижні планували проведення двох позачергових засідань Верховної Ради.

"Українська правда" в Threads

Теми: Разумков ДмитроВерховна Рада
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