Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Разумков скликає третє позачергове засідання цього тижня, буде 2 питання

Середа, 14 липня 2021, 11:01

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на вимогу 156 депутатів скликає у середу о 14 годині позачергового засідання парламенту.

Джерело: повідомлення голови Верховної Ради у Facebook

Деталі: Всього у порядку денному два питання.

Перше, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів (реєстр. № 5141).

Друге - проект Закону про внесення змін до розділу XI "Перехідні положення" Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" (реєстр. № 5440).

Передісторія:

  • Як відомо, на цьому тижні планували проведення двох позачергових засідань Верховної Ради.

Теми: Разумков ДмитроВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Талібан" підняв прапор над прикордонним пунктом між Афганістаном і Пакистаном

фотоВенедіктова викликала Тупицького в ОГП, щоб вручити підозру – адвокат

Олімпіада в Токіо: через COVID змінили правила нагородження призерів

Україна розчарована рішенням суду Грузії ув’язнити двох українців

Новини 14 липня: скасування указу Зеленського, закон про мову тепер конституційний

Свято 14 жовтня перейменували у "День захисників та захисниць"

Усі новини...
Разумков Дмитро
Перезапуск ВККС: Разумков сподівається прийняти закон протягом тижня
Зеленський може ветувати закон про ВККС – Разумков
Разумков спробує змінити законопроєкт Зеленського про олігархів
Останні новини
04:45
США засудили ймовірний розстріл талібами афганських військових, які склали зброю
03:50
Єврокомісія представила план боротьби з кліматичними змінами
03:08
Штати засудили переслідування правозахисників у Білорусі
02:31
У Грузії осліп на одне око оператор, побитий під час акції проти ЛГБТ-маршу
01:47
Через порушення при транспортуванні на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч вакцин Pfizer
01:25
Британія зафіксувала новий максимум заражень коронавірусом із січня
00:57
В Афінах тисячі людей вийшли на акцію протесту проти COVID-вакцинації
00:18
"Талібан" підняв прапор над прикордонним пунктом між Афганістаном і Пакистаном
23:44
фотоВенедіктова викликала Тупицького в ОГП, щоб вручити підозру – адвокат
23:10
фото, відеоГуляли весілля: під Одесою чоловіки стріляли з автомата, поліція провела спецоперацію
Усі новини...