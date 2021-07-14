Разумков созывает третее внеочередное заседание на этой неделе, будет 2 вопроса

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков по требованию 156 депутатов созывает в среду в 14 часов внеочередного заседания парламента.

Источник: сообщение председателя Верховной Рады в Facebook

Детали: Всего в повестке дня два вопроса.

Первый – проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" о гарантиях прав украинских и иностранных инвесторов (рег. № 5141).

Второй - проект Закона о внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" Закона Украины "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции" (реестр. № 5440).

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