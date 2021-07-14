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Єрмак розповів про підготовку саміту Нормандської четвірки "найближчим часом"

Середа, 14 липня 2021, 13:12
Єрмак розповів про підготовку саміту Нормандської четвірки найближчим часом

Саміт Нормандської четвірки щодо врегулювання конфлікту на Сході України може відбутися "найближчим часом". 

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Facebook заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак. 

"Головним завданням для всіх нас залишається відновлення миру і сьогодні Берлін, Париж та Київ мають говорити єдиним голосом. Одним з механізмів для досягнення миру, має стати проект "Ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей", підготовлений Німеччиною і Францією,  який Україна підтримала. Наступним кроком має стати саміт Н4, який відбудеться найближчим часом", - написав він.

Хоча Єрмак чітко не вказав, що має на увазі саміт лідерів держав, а не зустріч політичних радників, ймовірно йдеться саме про нього - оскільки у разі непроведення саміту лідерів до виборів у Німеччині він відкладається на невизначений час і відбудеться вже за участі наступника Ангели Меркель. 

Нагадаємо, остання зустріч лідерів країн "Нормандского формату" - України, Німеччини, Франції та Росії - відбулася 9 грудня 2019 року у Парижі.

Раніше повідомлялося, що Україна за жодних умов не може погодитись на пропозиції, висловлені заступником глави адміністрації президента РФ Дмітрієм Козаком після останньої відеоконференції радників лідерів країн "нормандської четвірки".

Читайте також Все про новий план Єрмака: що пропонують у "Нормандії" для оновлення Мінських угод.

"Українська правда" у Threads

Теми: нормандський форматАндрій Єрмак
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