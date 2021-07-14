Єрмак розповів про підготовку саміту Нормандської четвірки "найближчим часом"

Саміт Нормандської четвірки щодо врегулювання конфлікту на Сході України може відбутися "найближчим часом".

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Facebook заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Головним завданням для всіх нас залишається відновлення миру і сьогодні Берлін, Париж та Київ мають говорити єдиним голосом. Одним з механізмів для досягнення миру, має стати проект "Ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей", підготовлений Німеччиною і Францією, який Україна підтримала. Наступним кроком має стати саміт Н4, який відбудеться найближчим часом", - написав він.

Хоча Єрмак чітко не вказав, що має на увазі саміт лідерів держав, а не зустріч політичних радників, ймовірно йдеться саме про нього - оскільки у разі непроведення саміту лідерів до виборів у Німеччині він відкладається на невизначений час і відбудеться вже за участі наступника Ангели Меркель.

Нагадаємо, остання зустріч лідерів країн "Нормандского формату" - України, Німеччини, Франції та Росії - відбулася 9 грудня 2019 року у Парижі.

Раніше повідомлялося, що Україна за жодних умов не може погодитись на пропозиції, висловлені заступником глави адміністрації президента РФ Дмітрієм Козаком після останньої відеоконференції радників лідерів країн "нормандської четвірки".

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