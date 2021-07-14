Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ермак рассказал о подготовке саммита Нормандской четверки "в ближайшее время"

Среда, 14 июля 2021, 13:12
Ермак рассказал о подготовке саммита Нормандской четверки в ближайшее время

Саммит Нормандской четверки по урегулированию конфликта на Востоке Украины может состояться "в ближайшее время".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Facebook заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Главной задачей для всех нас остается восстановление мира и сегодня Берлин, Париж и Киев должны говорить единым голосом. Одним из механизмов для достижения мира должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит Н4, который состоится в ближайшее время", - написал он.

Хотя Ермак четко не указал, что имеет в виду саммит лидеров государств, а не встречу политических советников, вероятно речь идет именно о нем - поскольку в случае непроведения саммита лидеров до выборов в Германии в сентябре он откладывается на неопределенное время и состоится уже с участием преемника Ангелы Меркель.

Напомним, последняя встреча лидеров стран Нормандского формата - Украины, Германии, Франции и России - состоялась 9 декабря 2019 в Париже.

Ранее сообщалось, что Украина ни при каких условиях не может согласиться на предложения, высказанные заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком после последней видеоконференции советников лидеров стран Нормандской четверки.

Читайте также Все о новом плане Ермака: что предлагают в "Нормандии" для обновления Минских соглашений.

Темы: нормандский форматАндрей Ермак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
нормандский формат
Посол Украины в Германии считает возможным возобновление Нормандского формата для прекращения войны
Кремль говорит, что согласится на саммит "нормандской четверки", если им понравится повестка
"Красных линий не пересекли": Кулеба о "нормандской" встрече советников в Берлине
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: