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Ермак рассказал о подготовке саммита Нормандской четверки "в ближайшее время"

Среда, 14 июля 2021, 13:12

Саммит Нормандской четверки по урегулированию конфликта на Востоке Украины может состояться "в ближайшее время".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Facebook заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Главной задачей для всех нас остается восстановление мира и сегодня Берлин, Париж и Киев должны говорить единым голосом. Одним из механизмов для достижения мира должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит Н4, который состоится в ближайшее время", - написал он.

Хотя Ермак четко не указал, что имеет в виду саммит лидеров государств, а не встречу политических советников, вероятно речь идет именно о нем - поскольку в случае непроведения саммита лидеров до выборов в Германии в сентябре он откладывается на неопределенное время и состоится уже с участием преемника Ангелы Меркель.

Напомним, последняя встреча лидеров стран Нормандского формата - Украины, Германии, Франции и России - состоялась 9 декабря 2019 в Париже.

Ранее сообщалось, что Украина ни при каких условиях не может согласиться на предложения, высказанные заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком после последней видеоконференции советников лидеров стран Нормандской четверки.

Читайте также Все о новом плане Ермака: что предлагают в "Нормандии" для обновления Минских соглашений.

Темы: нормандский форматАндрей Ермак
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