Кабмін пообіцяв пенсійні доплати військовим і відрядив посланця до мітингарів 

Майже 400 тисяч військовослужбовців та працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати, вирішив Кабінет міністрів, тоді як пенсіонери Міністерства внутрішніх справ мітингують у Києві.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду

Пряма мова Шмигаля: "Сьогодні ми ухвалимо рішення про підвищення пенсій військовим. Питання потребує нагального вирішення. За ініціативи президента Володимира Зеленського, сьогодні це буде зроблено – і сотні тисяч військових та працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати.

Через недосконалість законодавства, з 2018 року велика кількість пенсіонерів не отримували індексацій, а інші фактично залишаються за бортом у той час, коли утворився дисбаланс і військові не отримували, а інші громадяни попадали під індексацію.

Для виправлення ситуації уряд сьогодні ухвалює рішення про встановлення щомісячних доплат. Додаткові кошти будуть отримувати майже 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів. При цьому буде встановлено мінімальну пенсійну виплату в розмірі 3854 гривні".

Деталі: Шмигаль "у зв'язку з тим, що сьогодня якраз біля Кабінету міністрів є люди, зокрема військові пенсіонери", доручив заступнику міністра соціальної політики покинути засідання Кабміну й одразу вийти до людей, роз'яснити дії уряду та дати гарантії, що це рішення планувалося – і тепер приймається, тож люди будуть забезпечені пенсійними виплатами "в належних розмірах".

Окрім цього, передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність, сказав голова уряду.

Також Шмигаль сказав, що планується створення нових електронних сервісів для ветеранів: Єдиного державного реєстру ветеранів війни, та Електронного кабінету ветеранів.

Крім того, передбачається створення бюджетної установи "Український ветеранський фонд", який має запрацювати з 2022 року.

Цьому передувало: Пенсіонери Міністерства внутрішніх справ 14 липня прийшли спершу під Верховну Раду, а потім під Кабінет міністрів, вимагаючи перерахунку пенсій. Під парламентом учасники акції скандували "Ганьба" і намагалися прорватися до другого під’їзду парламенту, їм завадила колона правоохоронців.

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