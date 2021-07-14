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Кабмин пообещал пенсионные доплаты военным и отправил посланца к митингующих

Среда, 14 июля 2021, 13:40

Почти 400 тысяч военнослужащих и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты, решил Кабинет министров, тогда как пенсионеры Министерства внутренних дел митингуют в Киеве.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства

Прямая речь Шмыгаля: "Сегодня мы примем решение о повышении пенсий военным. Вопрос требует неотложного решения. По инициативе президента Владимира Зеленского, сегодня это будет сделано – и сотни тысяч военных и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты.

Из-за несовершенства законодательства, с 2018 года большое количество пенсионеров не получали индексаций, а другие фактически остаются за бортом в то время, когда образовался дисбаланс и военные не получали, а другие граждане попадали под индексацию.

Для исправления ситуации правительство сегодня принимает решение об установлении ежемесячных доплат. Дополнительные средства будут получать почти 400 тысяч военнослужащих-пенсионеров. При этом будет установлена ​​минимальная пенсионная выплата в размере 3 854 гривны".

Детали: Шмыгаль "в связи с тем, что нынче как раз у Кабинета министров есть люди, в том числе военные пенсионеры", поручил заместителю министра социальной политики покинуть заседание Кабмина и сразу выйти к людям, объяснить действия правительства и дать гарантии, что это решение планировалось – и теперь принимается, так что люди будут обеспечены пенсионными выплатами "в надлежащих размерах".

Кроме того, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность, сказал глава правительства.

Также Шмыгаль сказал, что планируется создание новых электронных сервисов для ветеранов: Единый государственный реестр ветеранов войны и Электронного кабинета ветеранов.

Кроме того, предполагается создание бюджетного учреждения "Украинский ветеранский фонд", который должен заработать с 2022 года.

Этому предшествовало: Пенсионеры Министерства внутренних дел 14 июля пришли сначала под Верховную Раду, а затем под Кабинет министров, требуя пересчета пенсий. Под парламентом участники акции скандировали "Позор" и пытались прорваться ко второму подъезду парламента, им помешала колонна правоохранителей.

Предыстория:

  • 10 июля президент Владимир Зеленский поручил правительству принять меры по восстановлению справедливости в выплатах военным пенсионерам, поскольку из-за изменения к закону об индексации доходов украинцев с 2017 образовалась существенная разница между пенсиями, которые были назначены до 2018 года, и новыми выплатами.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: пенсииармияКабинет министровакцииШмыгаль
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