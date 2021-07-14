Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про великий герб
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому ініційований президентом Володимиром Зеленський законопроєкт про великий Державний Герб України.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на засідання комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура у Telegram
Деталі: Керівник комітету "слуга" Андрій Клочко запропонував рекомендувати Раді проєкт закону про герб за результатами розгляду в першому читанні ухвалити за основу та в цілому.
Підтримали рішення 17 членів комітету, проти – двоє, утрималися – троє.
Згідно з законопроєктом, головним елементом є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий герб) золотого кольору, розміщений на синьому п'ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою; над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту; щит тримають: з лівого боку - лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого - воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького); під щитом - стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою - два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям пурпурово-золотого кольору.
Законопроєкт уточнює, що зображення лева та воїна-козака виконані золотим кольором з елементами пурпурового.
Згідно з проєктом закону, великий Державний Герб обов'язково відтворюється на офіційних символах президента, великій державній печатці, печатках президента, Ради, Кабінету міністрів, Конституційного та Верховного судів, фасаді будівель цих установ, а також на грошових знаках України за рішенням Національного банку.
Довідка: Згідно зі ст. 20 Конституції, Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
Конкурс ескізів великого герба України оголошували вже тричі: у 1991-му, 2001-му та 2007 роках, однак щоразу безрезультатно.
У 2009 році Кабмін навіть затвердив проєкт великого герба. Він включав зображення малого герба у центрі, по боках - фігури лева і запорозького козака, знизу - синьо-жовту стрічку, а вгорі - княжу корону. Однак цей проєкт так і не був винесений на розгляд Верховної Ради.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський 28 червня під час урочистого засідання Ради з нагоди Дня Конституції вніс на розгляд парламенту як невідкладний проєкт закону про великий Державний герб України.
- Верховна Рада доручила Кабінету міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.
- Демократичне об'єднання "Українська національна рада" опублікувало заяву, в якій назвало недоцільним проведення четвертого конкурсу на Великий державний герб України.
- За твердженням авторів заяви, герби не створюються чиновниками, а встановлення нового герба означатиме "перезаснування держави". Ба більше: "великі герби властиві імперіям".
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