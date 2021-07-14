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Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про великий герб

Середа, 14 липня 2021, 18:30

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому ініційований президентом Володимиром Зеленський законопроєкт про великий Державний Герб України.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на засідання комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура у Telegram

Деталі: Керівник комітету "слуга" Андрій Клочко запропонував рекомендувати Раді проєкт закону про герб за результатами розгляду в першому читанні ухвалити за основу та в цілому.

Підтримали рішення 17 членів комітету, проти – двоє, утрималися – троє.

Згідно з законопроєктом, головним елементом є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий герб) золотого кольору, розміщений на синьому п'ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою; над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту; щит тримають: з лівого боку - лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого - воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького); під щитом - стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою - два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям пурпурово-золотого кольору.

Законопроєкт уточнює, що зображення лева та воїна-козака виконані золотим кольором з елементами пурпурового.

Згідно з проєктом закону, великий Державний Герб обов'язково відтворюється на офіційних символах президента, великій державній печатці, печатках президента, Ради, Кабінету міністрів, Конституційного та Верховного судів, фасаді будівель цих установ, а також на грошових знаках України за рішенням Національного банку.

Довідка: Згідно зі ст. 20 Конституції, Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

Конкурс ескізів великого герба України оголошували вже тричі: у 1991-му, 2001-му та 2007 роках, однак щоразу безрезультатно.

У 2009 році Кабмін навіть затвердив проєкт великого герба. Він включав зображення малого герба у центрі, по боках - фігури лева і запорозького козака, знизу - синьо-жовту стрічку, а вгорі - княжу корону. Однак цей проєкт так і не був винесений на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський 28 червня під час урочистого засідання Ради з нагоди Дня Конституції вніс на розгляд парламенту як невідкладний проєкт закону про великий Державний герб України.
  • Верховна Рада доручила Кабінету міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.
  • Демократичне об'єднання "Українська національна рада" опублікувало заяву, в якій назвало недоцільним проведення четвертого конкурсу на Великий державний герб України.
  • За твердженням авторів заяви, герби не створюються чиновниками, а встановлення нового герба означатиме "перезаснування держави". Ба більше: "великі герби властиві імперіям".

Знати більше: Таємниця княжого тризуба. Що символізує наш герб?

Наш Герб. 1000 років історії

Теми: символікакомітетизаконодавствоВерховна РадаЗеленський


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