Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про великий герб

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому ініційований президентом Володимиром Зеленський законопроєкт про великий Державний Герб України.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на засідання комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура у Telegram

Деталі: Керівник комітету "слуга" Андрій Клочко запропонував рекомендувати Раді проєкт закону про герб за результатами розгляду в першому читанні ухвалити за основу та в цілому.

Підтримали рішення 17 членів комітету, проти – двоє, утрималися – троє.

Згідно з законопроєктом, головним елементом є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий герб) золотого кольору, розміщений на синьому п'ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою; над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту; щит тримають: з лівого боку - лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого - воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького); під щитом - стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою - два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям пурпурово-золотого кольору.

Законопроєкт уточнює, що зображення лева та воїна-козака виконані золотим кольором з елементами пурпурового.

Згідно з проєктом закону, великий Державний Герб обов'язково відтворюється на офіційних символах президента, великій державній печатці, печатках президента, Ради, Кабінету міністрів, Конституційного та Верховного судів, фасаді будівель цих установ, а також на грошових знаках України за рішенням Національного банку.

Довідка: Згідно зі ст. 20 Конституції, Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

Конкурс ескізів великого герба України оголошували вже тричі: у 1991-му, 2001-му та 2007 роках, однак щоразу безрезультатно.

У 2009 році Кабмін навіть затвердив проєкт великого герба. Він включав зображення малого герба у центрі, по боках - фігури лева і запорозького козака, знизу - синьо-жовту стрічку, а вгорі - княжу корону. Однак цей проєкт так і не був винесений на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський 28 червня під час урочистого засідання Ради з нагоди Дня Конституції вніс на розгляд парламенту як невідкладний проєкт закону про великий Державний герб України.

Верховна Рада доручила Кабінету міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

Демократичне об'єднання "Українська національна рада" опублікувало заяву, в якій назвало недоцільним проведення четвертого конкурсу на Великий державний герб України.

За твердженням авторів заяви, герби не створюються чиновниками, а встановлення нового герба означатиме "перезаснування держави". Ба більше: "великі герби властиві імперіям".

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