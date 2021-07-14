Комитет рекомендует Раде принять законопроект о большом гербе

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом инициированный президентом Владимиром Зеленский законопроект о большом Государственном Гербе Украины.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заседание комитета, нардеп "Слуги народа" Александр Качура в Telegram

Детали: Руководитель комитета "слуга" Андрей Клочко предложил рекомендовать Совету проект закона о гербе по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом.

Поддержали решение 17 членов комитета, против - двое, воздержались - трое.

Согласно законопроекту, государственный герб Украины является государственным символом, главным элементом которого является знак княжеского государства Владимира Великого (малый герб) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой. Над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента. Щит держат: с левой стороны - лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованным листьями пурпурно-золотого цвета.

Законопроект уточняет, что изображение льва и воина-казака выполнены золотым цветом с элементами пурпурного.

Справка: Согласно ст. 20 Конституции, Большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады. Главным элементом большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины).

Конкурс эскизов большого герба Украины объявляли уже трижды: в 1991-м, 2001-м и 2007 годах, однако каждый раз безрезультатно.

В 2009 году Кабмин даже утвердил проект большого герба. Он включал изображение малого герба в центре, по бокам - фигуры льва и запорожского казака, снизу - сине-желтую ленту, а вверху - княжескую корону. Однако этот проект так и не был вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский 28 июня во время торжественного заседания Рады по случаю Дня Конституции внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.

Верховная Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Демократическое объединение "Украинская национальная рада" опубликовало заявление , в котором назвало нецелесообразным проведение четвертого конкурса на Большой государственный герб Украины.

По утверждению авторов заявления, гербы не создаются чиновниками, а установление нового герба означает "переоснование государства". Более того: "большие гербы присущи империям".

Знать больше: Тайна княжеского трезубца. Что символизирует наш герб?

Наш Герб. 1000 лет истории