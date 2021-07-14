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Олимпиада в Токио: из-за COVID изменили правила награждения призеров

Среда, 14 июля 2021, 22:19
Олимпиада в Токио: из-за COVID изменили правила награждения призеров

Организаторы Олимпиады в Токио изменили процедуру вручения наград из-за пандемии коронавируса.

Источник: глава МОК Томас Бах на пресс-конференции, которого цитирует AP

Детали: Традиционно награды победителям вручают члены МОК или спортивные чиновники.

Теперь медали будут подносить спортсменам на подносе, а они сами должны будут награду надевать себе на шею.

Бах добавил, что на церемонии награждения также запрещены рукопожатия и объятия.

Прямая речь Баха: "Будет сделано так, чтобы человек, который положит медаль на поднос, делал это только в продезинфицированных перчатках. Чтобы спортсмен мог быть уверен, что никто не прикасался к наградам раньше".

Справка: Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.

Напомним:

  • Исполком Национального олимпийского комитета Украины утвердил состав Олимпийской сборной Украины для участия в Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Токио.
  • Российские спортсмены получили инструкцию, как вести себя на Олимпиаде в Токио и отвечать на "провокационные вопросы", в частности по аннексированному Крыму.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Олимпиадаспорткоронавирусэпидемия
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