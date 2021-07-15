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Британия зафиксировала новый максимум заражений коронавирусом с января

Четверг, 15 июля 2021, 01:25
Британия зафиксировала новый максимум заражений коронавирусом с января

Великобритания сообщила в среду о 42 302 новых случаях заболевания COVID-19, что является самым высоким показателем с 15 января.

Источник: Reuters

Детали: Кроме более 40 000 новых случаев, официальные данные за среду свидетельствуют о 49 смертях от коронавируса.

Количество новых случаев инфицирования в Британии растет с конца мая, хотя цифры смертности остаются намного ниже, чем во время предыдущих всплесков.

В среду зафиксировали 42 302 случая по сравнению с 36 660 зарегистрированными во вторник.

Предыстория:

  • В Британии 7 июня зафиксировано 28 773 новых случая коронавируса, что является самым высоким показателем с 29 января.
  • В Великобритании уровень заражений COVID-19 вырос в четыре раза по сравнению с инфицированиями по состоянию в начале июня.

Темы: Великобританиякоронавирус
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