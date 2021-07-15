Британия зафиксировала новый максимум заражений коронавирусом с января
Четверг, 15 июля 2021, 01:25
Великобритания сообщила в среду о 42 302 новых случаях заболевания COVID-19, что является самым высоким показателем с 15 января.
Источник: Reuters
Детали: Кроме более 40 000 новых случаев, официальные данные за среду свидетельствуют о 49 смертях от коронавируса.
Количество новых случаев инфицирования в Британии растет с конца мая, хотя цифры смертности остаются намного ниже, чем во время предыдущих всплесков.
В среду зафиксировали 42 302 случая по сравнению с 36 660 зарегистрированными во вторник.
Предыстория:
- В Британии 7 июня зафиксировано 28 773 новых случая коронавируса, что является самым высоким показателем с 29 января.
- В Великобритании уровень заражений COVID-19 вырос в четыре раза по сравнению с инфицированиями по состоянию в начале июня.