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У Грузії осліп на одне око оператор, побитий під час акції проти ЛГБТ-маршу

Четвер, 15 липня 2021, 02:31
У Грузії осліп на одне око оператор, побитий під час акції проти ЛГБТ-маршу

Постраждалий під час заворушень 5 липня оператор, співробітник Суспільного мовника Грузії Ілія Тваліашвілі частково втратив зір після побиття.

Джерело: Радіо Свобода

Пряма мова Тваліашвілі: "Хтось тягнув мене за пасок камери, хтось за кабель, інші били мене кулаками.

Я впав, і мене почали бити ногами, в основному били по голові, я кричав, але вони не зупинялися. Я втратив свідомість і прийшов до тями в машині поліції.

Я не розумію, як можна так безжально піддавати смертельній небезпеці незнайому людину, яка не зробила тобі нічого поганого".

Деталі: Оператор повідомив, що осліп на одне око і не знає, коли зможе повернутися до роботи.

Тим часом Міністерство внутрішніх справ Грузії продовжує ідентифікацію нападників. Затримали 21 учасника нападів на журналістів.

Опозиційні політики критикують темпи розслідування і вказують на те, що внаслідок дій радикалів 5 липня понад 50 працівників медіа отримали ушкодження різного ступеню тяжкості.

Що передувало: У неділю в Тбілісі у власній квартирі був знайдений мертвим телеоператор телекомпанії "Пірвелі" Лексо Лашкарава, якого жорстоко побили під час висвітлення заворушень в Тбілісі 5 липня.

Лашкарава зазнав нападу радикалів, коли висвітлював заворушення у зв’язку з проведенням акції протесту через проведення маршу на підтримку ЛГБТ-спільноти. Противники ЛГБТ жорстоко побили його біля офісу організації "Сірцхвіліа", недалеко від парламенту Грузії. Лашкарава був госпіталізований з переломами кісток обличчя, йому потрібна була хірургічна операція. Кілька днів тому він залишив клініку і продовжував лікування вдома.

У центрі Тбілісі 11 липня тисячі людей вийшли на мітинг з вимогою відставки уряду після загибелі оператора телекомпанії "Пірвелі" Лексо Лашкарава, жорстоко побитого під час заворушень 5 липня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГрузіяЛГБТЗМІ
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