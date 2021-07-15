В Грузии ослеп на один глаз оператор, избитый во время акции против ЛГБТ-марша

Пострадавший во время беспорядков 5 июля оператор, сотрудник Общественного вещателя Грузии Илия Твалиашвили частично потерял зрение после избиения.

Источник: Радио Свобода

Прямая речь Твалиашвили: "Кто-то тянул меня за пояс камеры, кто-то за кабель, другие били меня кулаками.

Я упал, и меня начали бить ногами, в основном били по голове, я кричал, но они не останавливались. Я потерял сознание и очнулся в машине полиции.

Я не понимаю, как можно так безжалостно подвергать смертельной опасности незнакомого человека, не сделавшего тебе ничего плохого".

Детали: Оператор сообщил, что ослеп на один глаз и не знает, когда сможет вернуться к работе.

Между тем Министерство внутренних дел Грузии продолжает идентификацию нападающих. Задержали 21 участника нападений на журналистов.

Оппозиционные политики критикуют темпы расследования и указывают на то, что в результате действий радикалов 5 июля более 50 работников медиа получили повреждения различной степени тяжести.

Что предшествовало: В воскресенье в Тбилиси в собственной квартире был найден мертвым телеоператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, которого жестоко избили во время освещения беспорядков в Тбилиси 5 июля.

Лашкарава подвергся нападению радикалов, когда освещал беспорядки в связи с проведением акции протеста из-за проведения марша в поддержку ЛГБТ-сообщества. Противники ЛГБТ жестоко избили его у офиса организации "Сирцхвилиа", недалеко от парламента Грузии. Лашкарава был госпитализирован с переломами костей лица, ему нужна была хирургическая операция. Несколько дней назад он покинул клинику и продолжал лечение дома.

В центре Тбилиси тысячи человек вышли на митинг с требованием отставки правительства после гибели оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля.